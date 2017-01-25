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25 января 2017, 11:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Метцельдер сомневается, что «РБ Лейпциг» будет бороться с «Баварией» до конца

Бывший защитник мадридского «Реала», дортмундской «Боруссии» и «Шальке-04» Кристоф Метцельдер поделился мнением о том, сможет ли «РБ Лейпциг» составить конкуренцию мюнхенской «Баварии» в борьбе за титул чемпиона страны до конца сезона.

«Конечно, “Лейпциг” выступает отлично. Мы хотели бы, чтобы борьба продлилась до последнего тура, однако вероятность этого невелика. Ведь “Лейпциг” должен будет выиграть все матчи, в связи с чем будет испытывать напряжение», — приводит слова Метцельдера Sky.

По итогам 17 туров национального первенства «РБ Лейпциг» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.

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