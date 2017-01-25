Метцельдер сомневается, что «РБ Лейпциг» будет бороться с «Баварией» до конца

«Конечно, “Лейпциг” выступает отлично. Мы хотели бы, чтобы борьба продлилась до последнего тура, однако вероятность этого невелика. Ведь “Лейпциг” должен будет выиграть все матчи, в связи с чем будет испытывать напряжение», — приводит слова Метцельдера Sky.



По итогам 17 туров национального первенства «РБ Лейпциг» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.