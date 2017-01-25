Халилович может перейти в «Лас-Пальмас» на правах аренды

Согласно информации, хорватский футболист может пополнить ряды «Лас-Пальмаса» на правах аренды. При этом испанский клуб обязуется выкупить трансферный лист Халиловича за € 6,5 млн. Из этой суммы € 1,5 млн он должен заплатить уже сейчас.



Ранее сам Халилович просил спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса помочь ему вернуться в один из клубов Примеры.



Действующий контракт игрока с «Гамбургом» рассчитан до лета 2020 года.