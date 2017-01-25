Халилович может перейти в «Лас-Пальмас» на правах аренды
Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович, защищающий ныне цвета «Гамбурга», близок к тому, чтобы возобновить выступление в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации, хорватский футболист может пополнить ряды «Лас-Пальмаса» на правах аренды. При этом испанский клуб обязуется выкупить трансферный лист Халиловича за € 6,5 млн. Из этой суммы € 1,5 млн он должен заплатить уже сейчас.
Ранее сам Халилович просил спортивного директора «Барселоны» Роберта Фернандеса помочь ему вернуться в один из клубов Примеры.
Действующий контракт игрока с «Гамбургом» рассчитан до лета 2020 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter