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25 января 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Коутиньо: Подписать новый контракт с «Ливерпулем» — большая честь

Полузащитник Филиппе Коутиньо, который продлил контракт с «Ливерпулем» до 2022 года, прокомментировал своё решение.

«Я хочу поблагодарить всех в клубе. Рад, что подписал новый контракт. Буду работать ещё больше, чтобы оправдать возложенное на меня доверие. Для меня большая честь находиться здесь и играть в команде ещё несколько лет. Спасибо “Ливерпулю” за всё.

Я всегда стараюсь прогрессировать. Конечно, из-за травмы это сделать немного сложнее. Но я продолжал работать, чтобы хорошо играть и помогать команде добиваться побед», — цитирует Коутиньо пресс-служба клуба.

Новый договор вступит в силу 1 июля 2017 года.

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