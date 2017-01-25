«Я хочу поблагодарить всех в клубе. Рад, что подписал новый контракт. Буду работать ещё больше, чтобы оправдать возложенное на меня доверие. Для меня большая честь находиться здесь и играть в команде ещё несколько лет. Спасибо “Ливерпулю” за всё.



Я всегда стараюсь прогрессировать. Конечно, из-за травмы это сделать немного сложнее. Но я продолжал работать, чтобы хорошо играть и помогать команде добиваться побед», — цитирует Коутиньо пресс-служба клуба.



Новый договор вступит в силу 1 июля 2017 года.