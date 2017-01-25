Коутиньо: Подписать новый контракт с «Ливерпулем» — большая честь
Полузащитник Филиппе Коутиньо, который продлил контракт с «Ливерпулем» до 2022 года, прокомментировал своё решение.
«Я хочу поблагодарить всех в клубе. Рад, что подписал новый контракт. Буду работать ещё больше, чтобы оправдать возложенное на меня доверие. Для меня большая честь находиться здесь и играть в команде ещё несколько лет. Спасибо “Ливерпулю” за всё.
Я всегда стараюсь прогрессировать. Конечно,
Новый договор вступит в силу 1 июля 2017 года.
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