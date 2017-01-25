Футболист «Бенфики» Гедеш прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Нападающий лиссабонской «Бенфики» португалец Гонсалу Гедеш прибыл в Париж для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба.
По данным португальского издания A Bola, в случае успешного прохождения медобследования сумма трансфера 20-летнего футболиста в «ПСЖ» составит 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гедеш забил семь голов в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.
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