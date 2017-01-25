Основной голкипер «Андерлехта» Дави Рёф перешел на правах аренды в «Депортиво»

В обратном направлении из «Депортиво» в «Андерлехт» на правах аренды до конца сезона перешел вратарь Рубен Мартинес.

В нынешнем сезоне 22-летний Рёф пропустил 31 гол в 25 матчах во всех турнирах. На счету 32-летнего Мартинеса 5 пропущенных мячей в 4 встречах.