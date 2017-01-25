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25 января 2017, 11:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Основной голкипер «Андерлехта» Дави Рёф перешел на правах аренды в «Депортиво»

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Соперник петербургского «Зенита» в плей-офф Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» отдал основного голкипера команды Дави Рёфа в аренду до конца сезона в испанский «Депортиво», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ла-Коруньи.

В обратном направлении из «Депортиво» в «Андерлехт» на правах аренды до конца сезона перешел вратарь Рубен Мартинес.

В нынешнем сезоне 22-летний Рёф пропустил 31 гол в 25 матчах во всех турнирах. На счету 32-летнего Мартинеса 5 пропущенных мячей в 4 встречах.

«Зенит» в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Андерлехтом» 16 февраля в Брюсселе и 23 февраля в Санкт-Петербурге.

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