Зарплата Роналдиньо в «Коритибе» составит $95 тыс. в месяц

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В данный момент бразилец нигде не играет. Ранее агент футболиста сообщал, что он намерен возобновить карьеру в 2017 году. Последним клубом бывшего полузащитника испанской «Барселоны» и сборной Бразилии был «Флуминенсе», за который он выступал в 2015 году.

Сообщается, что тренерский штаб «Коритибы», выступающей в высшем дивизионе чемпионата Бразилии, заинтересован в услугах 36-летнего футболиста.

Бразилец известен по выступлениям за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан».

Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч», вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.