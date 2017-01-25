Зарплата Роналдиньо в «Коритибе» составит $95 тыс. в месяц
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб «Коритиба» намерен предложить полузащитнику Роналдиньо зарплату в размере 300 тысяч реалов ($95 тыс.) в месяц. Об этом сообщает газета Globo.
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В данный момент бразилец нигде не играет. Ранее агент футболиста сообщал, что он намерен возобновить карьеру в 2017 году. Последним клубом бывшего полузащитника испанской «Барселоны» и сборной Бразилии был «Флуминенсе», за который он выступал в 2015 году.
Сообщается, что тренерский штаб «Коритибы», выступающей в высшем дивизионе чемпионата Бразилии, заинтересован в услугах 36-летнего футболиста.
Бразилец известен по выступлениям за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан».
Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч», вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.
В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.
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