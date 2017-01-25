Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28544315/
25 января 2017, 11:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Зарплата Роналдиньо в «Коритибе» составит $95 тыс. в месяц

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб «Коритиба» намерен предложить полузащитнику Роналдиньо зарплату в размере 300 тысяч реалов ($95 тыс.) в месяц. Об этом сообщает газета Globo.

В данный момент 36-летний полузащитник нигде не играет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В данный момент бразилец нигде не играет. Ранее агент футболиста сообщал, что он намерен возобновить карьеру в 2017 году. Последним клубом бывшего полузащитника испанской «Барселоны» и сборной Бразилии был «Флуминенсе», за который он выступал в 2015 году.

Сообщается, что тренерский штаб «Коритибы», выступающей в высшем дивизионе чемпионата Бразилии, заинтересован в услугах 36-летнего футболиста.

Бразилец известен по выступлениям за французский ПСЖ, испанскую «Барселону» и итальянский «Милан».

Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006), а также чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов в 2006 году. В 2005 году он получил приз «Золотой мяч», вручаемый в то время лучшему футболисту Европы.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 96 матчей и забил 33 гола.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
25 января

ПКР может провести альтернативные Игры при недопуске к Паралимпиаде-2018

ФК "Томь" намерен подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Испании Риерой

Радулов забросил две шайбы в победном для "Монреаля" матче НХЛ против "Калгари"