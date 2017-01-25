Зидан не знает, является ли освистывание Роналду болельщиками справедливым

Зидан отметил, что на «Сантьяго Бернабеу» освистывали не только футболиста сборной Португалии.



«Мы работаем и стремимся добиться максимальных результатов для команды. А люди приходят на стадион поддержать нас. Не знаю, является ли справедливым освистывание. Это всегда было, и ничего не изменилось. Мы нуждаемся в наших болельщиках», — приводит слова французского специалиста Marca.