Байтана подписал контракт с «Актобе»

Полузащитник находится в расположении «красно-белых» с января месяца. С первых УТС в Актобе, Бауыржан проявляет себя очень активно в тренировочном процессе. В первых контрольных матчах в Турции Байтана был одним из лучших на поле. Единственный победный гол в матче с «Анжи» забил именно он, здорово откликнувшись на передачу с фланга бразильца Жуниньо.



Справка: Бауыржан Нурланович Байтана



Прозвище: «Баджо»

Дата рождения: 6 июня 1992 года

Место рождения: Джамбул, Жамбылская область, Казахстан

Гражданство: Казахстан

Рост: 174 см

Вес: 67 кг

Амплуа: полузащитник (диспетчер).



Игровая карьера:



Бауыржан начинал свою карьеру в родной команде, восемнадцатилетний Байтана дебютировал в составе «Тараза» в 2010 году. В тот сезон Бауыржан провел 27 матчей и забил 1 гол, большинство встреч он начинал в стартовом составе.



В прессе ходили слухи, что в 2010 этим казахстанским футболистом всерьез интересовался «Манчестер Юнайтед». Как рассказывал сам Байтана в одном из своих интервью никто из стана красных дьяволов на него не выходил, хотя предложения из-за рубежа все-таки были — испанский «Альбасете» предлагал Бауыржану контракт, но руководство не отпустило молодого игрока.



Следующий сезон Бауыржан вновь начал в родной команде, но в составе таразского клуба Байтана провел лишь полсезона. Во второй половине сезоне молодой футболист защищал цвета атырауского клуба. Всего в 2011 году Байтана провел 21 встречу.



Сезон 2012/2013 Байтана провел в аренде в каскеленском «Сункаре». В составе этого клуба Бауыржан провел 13 матчей и забил 1 гол.



В 2013 -ом подписал контракт с костанайским «Тоболом». Отыграв один сезон в составе костанайского клуба, Бауыржан вернулся домой — в Тараз. В середине сезона перешёл в алматинский Кайрат, подписав контракт на 2,5 года. Однако закрепится в составе алматинцев не сумел. Последним клубок игрока является — «Тараз».



ФК «Актобе» поздравляет Бауыржана с подписанием контракта и желает футболисту крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и больших побед в нашей «красно-белой» семье!