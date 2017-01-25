Пепе перейдёт в китайский клуб и будет получать втрое больше, чем в «Реале»
Защитник мадридского «Реала» Пепе проводит свой последний сезон в составе «Королевского клуба», утверждает Cope.
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Согласно информации источника, в июне 2017 года португальский футболист подпишет контракт с китайским клубом «Хэбей Чайна Форчун». В этом клубе зарплата Пепе составит € 15 млн в год, что втрое больше того, что он получает в испанском гранде. Правда, не уточняется, на какое время Пепе предлагают контракт.
Ранее сообщалось, что 33-летний Пепе хотел бы продлить соглашение с «Реалом», чтобы принять участие в чемпионате мира.
Действующий контракт Пепе с «Реалом» рассчитан до лета 2017 года.
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