Пепе перейдёт в китайский клуб и будет получать втрое больше, чем в «Реале»

Согласно информации источника, в июне 2017 года португальский футболист подпишет контракт с китайским клубом «Хэбей Чайна Форчун». В этом клубе зарплата Пепе составит € 15 млн в год, что втрое больше того, что он получает в испанском гранде. Правда, не уточняется, на какое время Пепе предлагают контракт.



Ранее сообщалось, что 33-летний Пепе хотел бы продлить соглашение с «Реалом», чтобы принять участие в чемпионате мира.



Действующий контракт Пепе с «Реалом» рассчитан до лета 2017 года.