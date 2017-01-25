Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28543418/
25 января 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пепе перейдёт в китайский клуб и будет получать втрое больше, чем в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Пепе проводит свой последний сезон в составе «Королевского клуба», утверждает Cope.

Защитник мадридского Реала <span class=error>Пепе</span> проводит свой последний сезон в составе Королевского клуба утверждает <span class=error>Cope</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно информации источника, в июне 2017 года португальский футболист подпишет контракт с китайским клубом «Хэбей Чайна Форчун». В этом клубе зарплата Пепе составит € 15 млн в год, что втрое больше того, что он получает в испанском гранде. Правда, не уточняется, на какое время Пепе предлагают контракт.

Ранее сообщалось, что 33-летний Пепе хотел бы продлить соглашение с «Реалом», чтобы принять участие в чемпионате мира.

Действующий контракт Пепе с «Реалом» рассчитан до лета 2017 года.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России