Владимир Журавель: Еще даем оценку каждому футболисту «Динамо», узнаем всех получше
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель после победной игры против «Вентспилса» (4:1), которая прошла в рамках турнира «Winter Cup 2017», рассказал о подготовке команды к новому сезону.
Первый товарищеский матч, первая победа. Каковы ваши впечатления?
Две недели втягивающей подготовки прошли, после чего мы спланировали
Новички уже адаптировались к условиям в новой команде, а также к вашим требованиям?
Нет, потому что мы еще не работали над тактикой. Очень холодно — погода не позволяет. Думаю, в этом плане основная работа пройдет в Турции, где мы познакомим их с нашими требованиями, — цитирует тренера официальный сайт брестчан.
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