Владимир Журавель: Еще даем оценку каждому футболисту «Динамо», узнаем всех получше

Первый товарищеский матч, первая победа. Каковы ваши впечатления?

Две недели втягивающей подготовки прошли, после чего мы спланировали мини-турнир. Еще даем оценку каждому футболисту, узнаем всех получше. В этом плане матч против «Вентспилса» очень информативен для тренерского штаба. Ребята проявили характер, а мы, в свою очередь, дали возможность сыграть всем по тайму. Этот турнир рассматривается нами в форме подготовки, где мы решаем определенные задачи.

Новички уже адаптировались к условиям в новой команде, а также к вашим требованиям?

Нет, потому что мы еще не работали над тактикой. Очень холодно — погода не позволяет. Думаю, в этом плане основная работа пройдет в Турции, где мы познакомим их с нашими требованиями, — цитирует тренера официальный сайт брестчан.