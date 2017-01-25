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25 января 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

При реконструкции арены минского «Динамо» выявлена растрата в размере $ 315 тыс

Во время проверки хода реконструкции минского стадиона «Динамо» комитет государственного контроля обнаружил незаконное расходование более 500 тыс. белорусских рублей из бюджета.

Во время проверки хода реконструкции минского стадиона Динамо комитет государственного контроля обнаружил незаконное расходование более 500 тыс. белорусских рублей из бюджета. Увеличить
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Подрядчик воспользовался ошибкой проектировщиков, невнимательностью заказчика и незаконно включил в акты выполненных работ расходы по транспортировке около 35 тыс. погонных метров труб весом более 4 тыс. тонн, хотя по факту на объект они доставлены не были. В результате из бюджета необоснованно потрачено более 210 тыс. белорусских рублей (более $ 105 тыс.), сообщает «Минск — новости».

Кроме того, из оплаченной заказчиком стоимости труб подрядчик не смог документально подтвердить приобретение около 2300 погонных метров на сумму 419,3 тыс. рублей (почти $ 210 тыс.). Это тоже стало незаконным расходованием средств местного бюджета.

Таким образом, общий ущерб бюджету составил около $ 315 тыс. Общая же сумма расходов на реконструкцию стадиона оценивается примерно в $ 200 млн. Сдать объект планируется в конце нынешнего года.

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