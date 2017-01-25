При реконструкции арены минского «Динамо» выявлена растрата в размере $ 315 тыс

Подрядчик воспользовался ошибкой проектировщиков, невнимательностью заказчика и незаконно включил в акты выполненных работ расходы по транспортировке около 35 тыс. погонных метров труб весом более 4 тыс. тонн, хотя по факту на объект они доставлены не были. В результате из бюджета необоснованно потрачено более 210 тыс. белорусских рублей (более $ 105 тыс.), сообщает «Минск — новости».



Кроме того, из оплаченной заказчиком стоимости труб подрядчик не смог документально подтвердить приобретение около 2300 погонных метров на сумму 419,3 тыс. рублей (почти $ 210 тыс.). Это тоже стало незаконным расходованием средств местного бюджета.



Таким образом, общий ущерб бюджету составил около $ 315 тыс. Общая же сумма расходов на реконструкцию стадиона оценивается примерно в $ 200 млн. Сдать объект планируется в конце нынешнего года.