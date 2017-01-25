Полузащитник Ориоль Ромеу продлил контракт с футбольным клубом «Саутгемптон»
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Испанский полузащитник Ориоль Ромеу продлил контракт с «Саутгемптоном», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Воспитанник «Барселоны» Ромеу перешел в «Саутгемптон» из лондонского «Челси» в августе 2015 года. В текущем сезоне 25-летний испанец провел в составе «святых» 30 матчей во всех турнирах. «Саутгемптон» после 22 туров занимает 11-е место в турнирной таблице английской
Опорный полузащитник — обладатель Суперкубка Испании, чемпион страны, хотя за основной состав «Барселоны» провел всего один матч. За два сезона в «Челси» Ромеу принял участие в общей сложности в 33 матчах, став при этом обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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