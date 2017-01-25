Полузащитник Ориоль Ромеу продлил контракт с футбольным клубом «Саутгемптон»

Воспитанник «Барселоны» Ромеу перешел в «Саутгемптон» из лондонского «Челси» в августе 2015 года. В текущем сезоне 25-летний испанец провел в составе «святых» 30 матчей во всех турнирах. «Саутгемптон» после 22 туров занимает 11-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Новый контракт Ромеу рассчитан до лета 2021 года. Футболист по итогам сентября и октября 2016 года был признан болельщиками лучшим игроком команды.

Опорный полузащитник — обладатель Суперкубка Испании, чемпион страны, хотя за основной состав «Барселоны» провел всего один матч. За два сезона в «Челси» Ромеу принял участие в общей сложности в 33 матчах, став при этом обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.