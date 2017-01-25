Технический директор ФФК посетил тренировки ФЦ «Астана»
Технический директор Федерации футбола Казахстана Сергей Васильевич Куянов по прилету в столицу Казахстана отправился в зал «Тарлан Арены», где в зимнее время проводят тренировочный процесс юношеские команды футбольного центра «Астана».
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Сергей Васильевич поприсутствовал на утренних тренировках двух групп — 2005 и 2006 годов рождения.
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