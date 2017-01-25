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25 января 2017, 9:47 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Технический директор ФФК посетил тренировки ФЦ «Астана»

Технический директор Федерации футбола Казахстана Сергей Васильевич Куянов по прилету в столицу Казахстана отправился в зал «Тарлан Арены», где в зимнее время проводят тренировочный процесс юношеские команды футбольного центра «Астана».

Технический директор Федерации футбола Казахстана Сергей Васильевич <span class=error>Куянов</span> по прилету в столицу Казахстана отправился в зал <span class=error>Тарлан</span> Арены где в зимнее время проводят тренировочный процесс юношеские команды футбольного центра <span class=error>Астана</span>. Увеличить
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Сергей Васильевич поприсутствовал на утренних тренировках двух групп — 2005 и 2006 годов рождения.

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