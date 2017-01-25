«Кайрат» определился с соперниками на втором сборе в Турции
Алматинский «Кайрат» начал вторые
учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 8 февраля в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
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В рамках сборов запланировано четыре товарищеские встречи. Первая игра состоится 28 января против клуба ДАК из Словакии. Второй матч состоится 31 числа, соперником «Кайрату» будет чешский футбольный клуб «Фастав Злин».
Третий поединок намечен на 5 февраля, команда Кахабера Цхададзе проэкзаменует болгарскую «Славию». Заключительная встреча будет сыграна 8 февраля — алматинский клуб встретится с «РНК Сплит».
Напомним, что на первом сборе «Кайрат» уже провел два спарринга. В первой игры был обыгран «Кукес» (1:0), а затем разгромлен российский «Оренбург» (3:0).
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