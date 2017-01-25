МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» Гарета Бейла
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в услугах нападающего мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бейла и готовы заплатить за трансфер футболиста 200 миллионов евро, утверждает испанская Marca.
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Бейл перешел в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» в сентябре 2013 года. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. В составе мадридцев валлиец дважды выиграл Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Сообщается, что в случае осуществления трансфера в один из двух английских клубов зарплата Бейла составит порядка 400 тысяч евро в неделю.
Ранее Бейл сообщал о желании остаться в «Реале», а конце октября мадридский клуб сообщил, что договорился о продлении контракта с нападающим сборной Уэльса до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
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