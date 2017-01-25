«ПСЖ» разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лиги
«ПСЖ» разгромил «Бордо» в полуфинале Кубка французской лиги.
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Встреча проходила в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 4:1 в пользу парижан.
В составе «ПСЖ» дублями отметились Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария, единственный мяч «Бордо» забил Диего Ролан.
«ПСЖ» вышел в финал Кубка французской лиги, где сыграет с победителем пары «Монако» — «Нанси». Встреча этих команд состоится 25 января в «Монако». «Бордо» завершил выступления в турнире.
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