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25 января 2017, 1:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» выбил «Фиорентину» и стал первым полуфиналистом Кубка Италии

«Наполи» выиграл у «Фиорентины» в матче ¼ финала Кубка Италии.

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 71-й минуте Дрис Мертенс сыграл на Лоренцо Инсинье, тот протолкнул мяч на оказавшегося впереди в быстрой атаке Марека Гамшика, который подсёк мяч в штрафную, где Хосе Кальехон головой «расстрелял» ворота.

«Наполи» стал первым полуфиналистом Кубка Италии и узнает следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Фиорентина» завершила выступления в турнире.

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