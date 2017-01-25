«Наполи» выбил «Фиорентину» и стал первым полуфиналистом Кубка Италии

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 71-й минуте Дрис Мертенс сыграл на Лоренцо Инсинье, тот протолкнул мяч на оказавшегося впереди в быстрой атаке Марека Гамшика, который подсёк мяч в штрафную, где Хосе Кальехон головой «расстрелял» ворота.



«Наполи» стал первым полуфиналистом Кубка Италии и узнает следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Фиорентина» завершила выступления в турнире.