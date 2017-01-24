Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28540264/
24 января 2017, 23:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Самба может перейти в «Кристал Пэлас»

Конголезский защитник Кристофер Самба, известный в России по выступлению за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», может продолжить карьеру в Англии.

Самба сегодня, 24 января, посетил тренировочную базу «Кристал Пэлас», информирует Daily Mail.

Тренерский штаб «орлов» не спешит предлагать контракт 32-летнему футболисту, который на прошлой неделе расторг контракт с «Панатинаикосом». Тренеры «Кристал Пэлас» намерены оценить степень готовности Самба в ближайшие дни и только потом принять решение относительно его будущего.

Кристал Пэлас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России