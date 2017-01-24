Самба может перейти в «Кристал Пэлас»
Конголезский защитник Кристофер Самба, известный в России по выступлению за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», может продолжить карьеру в Англии.
Самба сегодня, 24 января, посетил тренировочную базу «Кристал Пэлас», информирует Daily Mail.
Тренерский штаб «орлов» не спешит предлагать контракт 32-летнему футболисту, который на прошлой неделе расторг контракт с «Панатинаикосом». Тренеры «Кристал Пэлас» намерены оценить степень готовности Самба в ближайшие дни и только потом принять решение относительно его будущего.
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