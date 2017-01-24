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24 января 2017, 23:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Первым полуфиналистом Кубка Испании стал «Алавес»

«Алавес» и «Алькоркон» сыграли вничью в ответном матче ¼ финала Кубка Испании.

Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 0:0.

По сумме двух встреч сильнее оказался «Алавес», который в первом матче добился выездной победы (2:0).

«Алавес» стал первым полуфиналистом Кубка Испании и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьевки. «Алькоркон» покинул турнир.

Алавес
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