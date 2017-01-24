Первым полуфиналистом Кубка Испании стал «Алавес»
«Алавес» и «Алькоркон» сыграли вничью в ответном матче ¼ финала Кубка Испании.
Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 0:0.
По сумме двух встреч сильнее оказался «Алавес», который в первом матче добился выездной победы (2:0).
«Алавес» стал первым полуфиналистом Кубка Испании и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьевки. «Алькоркон» покинул турнир.
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