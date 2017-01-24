Первым полуфиналистом Кубка Испании стал «Алавес»

Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 0:0.



По сумме двух встреч сильнее оказался «Алавес», который в первом матче добился выездной победы (2:0).



«Алавес» стал первым полуфиналистом Кубка Испании и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьевки. «Алькоркон» покинул турнир.