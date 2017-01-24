Владелец «Мидлсбро» отказался продавать 50% акций за £ 50 млн
Китайский бизнесмен Чен Ли, компания которого OGC Nice Investment Group Ltd владеет французской «Ниццей», заинтересован в покупке акций английского «Мидлсбро».
Ли уже встречался с президентом «Мидлсбро» Стивом Гибсоном и его советником Питером Кеньоном.
Гибсон заинтересован в сотрудничестве с новыми инвесторами, но не хочет продавать клуб. Он отказал Чен Ли, предлагавшему £ 50 млн (€ 58 млн) за 50% акций «Мидлсбро», сообщает The Guardian. Несмотря на это, стороны намерены в будущем начать сотрудничество.
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