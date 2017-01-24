Владелец «Мидлсбро» отказался продавать 50% акций за £ 50 млн

Ли уже встречался с президентом «Мидлсбро» Стивом Гибсоном и его советником Питером Кеньоном.



Гибсон заинтересован в сотрудничестве с новыми инвесторами, но не хочет продавать клуб. Он отказал Чен Ли, предлагавшему £ 50 млн (€ 58 млн) за 50% акций «Мидлсбро», сообщает The Guardian. Несмотря на это, стороны намерены в будущем начать сотрудничество.