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24 января 2017, 21:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Полиция допросила футболиста «Арсенала» Джаку по поводу расистских оскорблений

Полиция допросила полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» Гранита Джаку, который подозревается в расистских оскорблениях в адрес сотрудника аэропорта Хитроу, сообщает Telegraph.

Инцидент произошел в понедельник вечером. Джака провожал в лондонском аэропорту Хитроу друга, улетавшего в Германию. Однако тому отказали в посадке на рейс из-за опоздания. После этого, как сообщил один из свидетелей, 24-летний игрок сборной Швейцарии, имеющий албанские корни, на немецком языке оскорбил работника аэропорта на расовой почве.

На место были вызваны полиция и служба безопасности аэропорта, Джаку доставили в полицейский участок, где он заявил, что не говорил приписываемых ему оскорблений и вообще не обращался непосредственно к сотруднику аэропорта.

Джака перешел в «Арсенал» в мае 2016 года из менхенгладбахской «Боруссии» и в общей сложности провел в составе «канониров» 27 игр, забив 3 мяча. В активе Джаки также 50 матчей и 6 голов за сборную Швейцарии.

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