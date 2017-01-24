Полиция допросила футболиста «Арсенала» Джаку по поводу расистских оскорблений
Полиция допросила полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» Гранита Джаку, который подозревается в расистских оскорблениях в адрес сотрудника аэропорта Хитроу, сообщает Telegraph.
Инцидент произошел в понедельник вечером. Джака провожал в лондонском аэропорту Хитроу друга, улетавшего в Германию. Однако тому отказали в посадке на рейс
На место были вызваны полиция и служба безопасности аэропорта, Джаку доставили в полицейский участок, где он заявил, что не говорил приписываемых ему оскорблений и вообще не обращался непосредственно к сотруднику аэропорта.
Джака перешел в «Арсенал» в мае 2016 года из менхенгладбахской «Боруссии» и в общей сложности провел в составе «канониров» 27 игр, забив 3 мяча. В активе Джаки также 50 матчей и 6 голов за сборную Швейцарии.
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