Агент: Джовинко получил солидное предложение из Китая

Об этом сообщил агент Андреа д’Амико, представляющий интересы 29-летнего футболиста.



«Китайский клуб, похоже, очень интересуется Джовинко, но я не думаю, что им будет легко забрать его из “Торонто”. Мы получили солидное предложение из Китая и в ближайшее время обсудим это с “Торонто”, после чего примем решение», — сказал агент в эфире Sky Sport Italia.