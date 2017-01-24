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24 января 2017, 21:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Агент: Джовинко получил солидное предложение из Китая

Итальянский форвард Себастьян Джовинко, который перешёл в ФК «Торонто» из туринского «Ювентуса» в 2015 году, получил предложение из Китая.

Об этом сообщил агент Андреа д’Амико, представляющий интересы 29-летнего футболиста.

«Китайский клуб, похоже, очень интересуется Джовинко, но я не думаю, что им будет легко забрать его из “Торонто”. Мы получили солидное предложение из Китая и в ближайшее время обсудим это с “Торонто”, после чего примем решение», — сказал агент в эфире Sky Sport Italia.
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