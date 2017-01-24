Подольски оформил пента-трик в матче Кубка Турции
«Галатасарай» на своем поле разгромил «Эрзинджан Рефахиеспор» (6:2) в матче Кубка Турции.
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Сразу пять мячей записал на свой счет нападающий хозяев Лукас Подольски. Он стал первым игроко «Галатасарая», оформившим пентатрик, с 2000 года. Последний раз подобное удавалось Жарделу 6002 дня назад.
Кубок Турции
2-й раунд
Групповой турнир
Группа Е
«Галатасарай» — «Эрзинджан Рефахиеспор» — 6:2 (3:2).
Голы: Подольски, 4 (1:0). Подольски, 10 (2:0). Дулгер, 15 (2:1). Эргюн, 25 (2:2). Родригес, 27 (3:2). Подольски, 50 (4:2). Подольски, 55 (5:2). Подольски, 63 (6:2).
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