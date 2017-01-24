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24 января 2017, 21:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Суд Испании отклонил жалобу «Реала» на сравнение игроков с гиенами и Ганнибалом Лектером

Суд Испании отклонил жалобу «Реала» на противоречивый видеролик каталонского телевидения, опубликованный в 2013 году.

В нем поведение футболистов мадридцев сравнили с повадками гиен, а защитник Пепе был изображен в маске, которую надевали на злодея из фильма «Молчание ягнят» — людоеда Ганнибала Лектера.

Суд постановил, что видео «не выходит за грань дозволенного», несмотря на провокационный характер. По мнению судей, создатели видео в ироничной форме обыграли принципиальное соперничество «Реала» и «Барселоны».

«Реал» планировал отсудить у каталонского телеканала TV3 20 тысяч евро.

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Новости Зарубежного футбола

Роналду поможет «Реалу» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании

Роналду поможет «Реалу» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании

Нападающий Криштиану Роналду, который в понедельник работал в тренажёрном зале, восстановился после травмы и поможет «Реалу» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании с «Сельтой», который состоится 25 января. Ранее сообщалось, что Роналду, Хамес Родригес и Данило могут пропустить игру.
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