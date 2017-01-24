Суд Испании отклонил жалобу «Реала» на сравнение игроков с гиенами и Ганнибалом Лектером
Суд Испании отклонил жалобу «Реала» на противоречивый видеролик каталонского телевидения, опубликованный в 2013 году.
В нем поведение футболистов мадридцев сравнили с повадками гиен, а защитник Пепе был изображен в маске, которую надевали на злодея из фильма «Молчание ягнят» — людоеда Ганнибала Лектера.
Суд постановил, что видео «не выходит за грань дозволенного», несмотря на провокационный характер. По мнению судей, создатели видео в ироничной форме обыграли принципиальное соперничество «Реала» и «Барселоны».
«Реал» планировал отсудить у каталонского телеканала TV3 20 тысяч евро.
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