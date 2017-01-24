«Лестер» продал Луиса Эрнандеса в «Малагу»

В «Лестер Сити» 27-летний испанец перешёл на правах свободного агента из хихонского «Спортинга», но в текущем сезоне АПЛ принял участие всего в 4 матчах (3 — в основном составе). За 326 минут на поле Эрнандес не сумел отметиться результативными действиями, но получил одну желтую карточку.