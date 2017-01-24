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24 января 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» продал Луиса Эрнандеса в «Малагу»

Защитник Луис Эрнандес, который прошлым летом присоединился к «Лестер Сити», спустя шесть месяцев перешел в «Малагу». Клубы договорились не разглашать сумму трансфера, информирует официальный сайт действующих чемпионов Англии.

В «Лестер Сити» 27-летний испанец перешёл на правах свободного агента из хихонского «Спортинга», но в текущем сезоне АПЛ принял участие всего в 4 матчах (3 — в основном составе). За 326 минут на поле Эрнандес не сумел отметиться результативными действиями, но получил одну желтую карточку.

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