«Когда-нибудь я буду играть за «Милан». Как сын Мальдини пробивается в футбол

«ВЫПУЧИВ ГЛАЗА И РАСКРЫВ РОТ»

Энцо Зидан дебютировал в основе «Реала» и даже забил гол. Джованни Симеоне покоряет серию А в составе «Дженоа». 17-летний Джастин Клюйверт уже играет за «Аякс». В этом сезоне все громче заявляют о себе дети звезд, чьей игрой мы восхищались в 90-е и в начале 2000-х.

Кристиану Мальдини в свое время выдали немало авансов. Но пока в этом своеобразном рейтинге в числе отстающих. В понедельник сын легендарного Паоло Мальдини — тоже защитник, разумеется, правда, центральный — подписал контракт с клубом серии D «Про Сесто», за который будет выступать до конца сезона на правах аренды. Наверное, игра в четвертом по рангу итальянском дивизионе — не совсем то, чего Кристиан хотел добиться к 20 годам (в июне ему исполнится 21).

«На меня с раннего детства все смотрели, выпучив глаза и раскрыв рот. Но со временем я перестал обращать на это внимание», — вспоминал Кристиан. Еще бы, быть сыном живой легенды клуба, рекордсмена «Милана» по числу проведенных матчей (902 игры) — та еще работенка. Тем более если ты, как и отец, хочешь стать футболистом и занимаешься в клубной академии. Все внимательно за тобой наблюдают, сравнивают, обсуждают: хорош ли, достоин ли, не позорит ли великую фамилию. Давление, с которым не каждый ребенок способен справиться.

Но поначалу все шло неплохо — Мальдини-младший плавно проходил все возрастные категории в школе красно-черных, а папа, завершив карьеру в 2009 году, регулярно приходил понаблюдать за его игрой. Благо, что свободного времени у него стало больше.

В октябре 2013-го 17-летнего Кристиана даже позвали на тренировку основного состава «Милана» вместе с еще шестью юниорами. Обычная практика в больших клубах — дать понять молодым, к кому и к чему им нужно стремиться.

А спустя еще год Мальдини-младшего перевели в примаверу — молодежную команду «Милана». Дебют получился впечатляющим: в первом же матче за дубль красно-черных, против «Перуджи», Кристиан забил гол уже на второй минуте пребывания на поле.

В апреле 2016-го случилось знаменательное событие — Мальдини-младшему доверили в примавере капитанскую повязку. Правда, всего на один матч (против «Новары»), и причина была на самом деле очень печальна. За несколько дней до этого ушел из жизни дед Кристиана — великий Чезаре Мальдини. И в клубе решили таким образом почтить память великого игрока и тренера. Тем не менее, факт остается фактом — в «Милане» капитанили сразу три поколения Мальдини, и едва ли в мире найдется еще хоть один подобный случай.

«ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО Я ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРЯ ОТЦУ — ВОСПИТАНИЕ»

Но летом «Милан» решил расстаться с Кристианом — до уровня первой команды он, как посчитали в клубе, так и не дорос, а мариновать его в молодежке и дальше посчитали бессмысленным. Наверное, за него мог бы вступиться отец, но Мальдини-младший всегда был против подобной протекции.

«Уверенно могу сказать: единственное, что я получил благодаря отцу — это воспитание», — сказал Кристиан. И это делает ему честь.

Защитник отправился в клуб серии С «Реджана», за который когда-то играл Игорь Симутенков. Но почти тут же был сослан в аренду на Мальту — в «Хамрун Спартанс». Пять матчей за полсезона — не лучшая статистика для 20-летнего парня, который должен играть и доказывать свою состоятельность.

И тут на Кристиана обратил внимание «Про Сесто». Президентом которого, к слову, является Габриэле Альбертини — младший брат Деметрио Альбертини, партнера Мальдини-старшего по «Милану» 90-х. Подписывать контракт Кристиан приехал в сопровождении отца, который сказал: «Про Сесто» — это лучший выбор для него. Так что, может быть, без протекции тут и не обошлось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Ospiti d'onore oggi al <a href="https://twitter.com/hashtag/Breda?src=hash">#Breda</a>... Paolo <a href="https://twitter.com/hashtag/Maldini?src=hash">#Maldini</a> e suo figlio Christian sulle tribune a seguire la Pro!! <a href="https://t.co/0RWVUaH8XI">pic.twitter.com/0RWVUaH8XI</a></p>— Pro Sesto (@ProSesto) <a href="https://twitter.com/ProSesto/status/823250523071676420">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Когда-нибудь я обязательно буду играть в серии А. Может быть, даже в «Милане», — сказал Кристиан летом, уходя из родного для его семьи клуба.

А если у него не получится, то стать третьим Мальдини в «Милане» может его младший брат Кристиана — Даниэль. Ему 15 лет, он тоже занимается в академии красно-черных, и он тоже талантлив — вызывается в сборную Италии своего возраста.

«История Мальдини в “Милане” не должна заканчиваться», — сказал их дед Чезаре, когда Кристиан впервые тренировался с основой.