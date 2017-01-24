«Шахтер» презентовал книгу к 80-летнему юбилею

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«Футбольный клуб “Шахтер” (Донецк). Официальная история. 1936−2016» — это третье издание, охватившее все этапы развития донецкого клуба: с первых дней основания и до последнего сезона. Яркий том, иллюстрированный тысячей фотографий разных эпох, повествует, как за 80 лет «Шахтер» из провинциальной команды вырос в лидера украинского футбола и стал одним из лучших клубов Европы.

— Как вы знаете, 2016 год прошел для «Шахтера» под знаком юбилея: клубу исполнилось 80 лет. И мы подготовили презентационное издание — книгу, повествующую об истории создания, становления и развития донецкой команды, — рассказывает соавтор Андрей Бабешко. — Это третье издание, и его принципиальным отличием от предыдущих является то, что отдельно представлены 100 лучших футболистов по количеству матчей за «Шахтер», идет речь о лучших бомбардирах команды и впервые представлен список всех тренеров «горняков».

Авторами новой книги, как и двух предыдущих изданий, стали Алексей и Андрей Бабешко. На 528 страницах им удалось поведать обо всех вехах истории клуба: каждому сезону посвящен отдельный очерк.

Отдельные главы издания впервые посвящены наиболее выдающимся игрокам и наставникам «горняков». Например, список топ-100 футболистов «Шахтера» возглавляет рекордсмен по количеству матчей Дарио Срна. Сам капитан не упустил возможности посетить презентацию книги.

Также на мероприятии присутствовали другие легенды «Шахтера» разных лет: Валерий Рудаков, Игорь Леонов, Геннадий Зубов и один из лучших бомбардиров в истории «оранжево-черных» Андрей Воробей.

— Когда я только начинал играть, конечно, у меня были свои кумиры — это и Виталий Старухин, и Виктор Грачев. Я равнялся на них и мечтал достичь таких высот. Приятно, что долгое время был лучшим бомбардиром в истории «Шахтера». Но каждый рекорд рано или поздно побьют. Поэтому я радовался успеху Луиса Адриано и желаю молодым футболистам улучшать наши достижения. Тем не менее я оставил свой след в истории «горняков» и счастлив, что своим примером показываю молодым ребятам, что нет ничего невозможного. Нужно только стараться, и тогда можно добиться таких результатов.

Первые экземпляры нового издания из рук генерального директора ФК «Шахтер» Сергея Палкина получили ветераны команды и капитан Дарио Срна.