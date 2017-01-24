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24 января 2017, 19:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Ростова» «Спарта» продлила контракт с лучшим бомбардиром клуба

Соперник «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» объявила о продлении контракта с капитаном команды Давидом Лафатой. Форвард подписал соглашение, рассчитанное до лета 2018 года, информирует официальный сайт чешского клуба.

Предыдущий контракт Лафаты со «Спартой» истекал летом 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии 35-летний футболист провёл 16 матчей (13 — с первых минут), в которых забил 10 голов и получил три жёлтые карточки. Лафата делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Михалом Шкодой из клуба «Зброевка».

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