Соперник «Ростова» «Спарта» продлила контракт с лучшим бомбардиром клуба

Предыдущий контракт Лафаты со «Спартой» истекал летом 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии 35-летний футболист провёл 16 матчей (13 — с первых минут), в которых забил 10 голов и получил три жёлтые карточки. Лафата делит первое место в гонке бомбардиров турнира с Михалом Шкодой из клуба «Зброевка».