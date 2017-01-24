«Акжайык» сыграл вничью с «Карпатами»
Уральский «Акжайык» на УТС в Турции разошелся миром с львовскими «Карпатами» — 0:0, пишет Sports.kz.
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Стартовый состав «Акжайыка»: Шабанов, Шабаев, Николич, Одибе, Омаров, Говедарица, Коронель, Рубио, Сергиенко, Азука, Дудченко.
Встреча прошла в равной борьбе, без большого количества опасных моментов, результат закономерен.
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