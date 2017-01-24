Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28538159/
24 января 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Акжайык» сыграл вничью с «Карпатами»

Уральский «Акжайык» на УТС в Турции разошелся миром с львовскими «Карпатами» — 0:0, пишет Sports.kz.

Уральский Акжайык на <span class=error>УТС</span> в Турции разошелся миром с львовскими Карпатами — 0:0 пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стартовый состав «Акжайыка»: Шабанов, Шабаев, Николич, Одибе, Омаров, Говедарица, Коронель, Рубио, Сергиенко, Азука, Дудченко.

Встреча прошла в равной борьбе, без большого количества опасных моментов, результат закономерен.

Карпаты
Новости Матчи Состав Статистика
Акжайык
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Все новости
24 января

Боксеры-чемпионы WSB подали в суд на «Astana Arlans»

СМИ сообщили, что бой Головкин - Сондерс планируется в Казахстане

«Что-то здесь не так». Реакция белорусских болельщиков на трансфер Хижниченко