Монтелла: Ньянг рассматривает варианты от других клубов
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что нападающий М’Байе Ньянг до конца зимнего трансферного окна может покинуть команду.
«Игрок вместе с руководством рассматривает варианты от других клубов. Он не будет в заявке на матч с “Ювентусом”, так как должен принять решение в спокойной обстановке. У Ньянга были взлёты и падения, иногда мы были довольны его результатами, но в
В текущем сезоне Ньянг провёл 18 матчей в Серии А и забил три гола.
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