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24 января 2017, 18:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Монтелла: Ньянг рассматривает варианты от других клубов

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что нападающий М’Байе Ньянг до конца зимнего трансферного окна может покинуть команду.

«Игрок вместе с руководством рассматривает варианты от других клубов. Он не будет в заявке на матч с “Ювентусом”, так как должен принять решение в спокойной обстановке. У Ньянга были взлёты и падения, иногда мы были довольны его результатами, но в какой-то момент его прогресс остановился, и я не знаю причины этого. Если он всё же останется, мы попробуем всё сначала. Если нет, то я желаю ему добиться успеха в другом клубе», — цитирует Монтеллу Football Italia.

В текущем сезоне Ньянг провёл 18 матчей в Серии А и забил три гола.

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