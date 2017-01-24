Монтелла: Ньянг рассматривает варианты от других клубов

«Игрок вместе с руководством рассматривает варианты от других клубов. Он не будет в заявке на матч с “Ювентусом”, так как должен принять решение в спокойной обстановке. У Ньянга были взлёты и падения, иногда мы были довольны его результатами, но в какой-то момент его прогресс остановился, и я не знаю причины этого. Если он всё же останется, мы попробуем всё сначала. Если нет, то я желаю ему добиться успеха в другом клубе», — цитирует Монтеллу Football Italia.



В текущем сезоне Ньянг провёл 18 матчей в Серии А и забил три гола.