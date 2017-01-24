Корини подтвердил уход из «Палермо»

Сицилийцы занимают 19-ю строчку в турнирной таблице серии А, одержав лишь две победы в нынешнем сезоне. Это уже третья отставка главного тренера «Палермо» с начала чемпионата.

— Хочу сказать лишь одну вещь, — цитирует Football Italia Корини. — И напомню, что всегда был честен с вами. Это совершенно сознательное и адекватное решение. Оно причинило мне много боли, но кажется мне справедливым и логичным. Я всегда говорил, как хорошо я отношусь к этому клубу, городу и фанатам, и готов повторить это много раз.