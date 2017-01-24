Срна: Не буду рассказывать о переговорах с «Барселоной», мне было легко остаться

«Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с “Барселоной”, но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в “Шахтёре”. Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы», — цитирует Срну сайт «Шахтёра».