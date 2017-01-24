Срна: Не буду рассказывать о переговорах с «Барселоной», мне было легко остаться
Капитан «Шахтёра» Дарио Срна сообщил, что решение продолжить выступать за «горняков» далось ему легко. Ранее сообщалось, что 34-летний хорват может перейти в «Барселону».
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«Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с “Барселоной”, но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в “Шахтёре”. Сейчас нам осталось совсем
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