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24 января 2017, 17:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Срна: Не буду рассказывать о переговорах с «Барселоной», мне было легко остаться

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна сообщил, что решение продолжить выступать за «горняков» далось ему легко. Ранее сообщалось, что 34-летний хорват может перейти в «Барселону».

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«Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с “Барселоной”, но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в “Шахтёре”. Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы», — цитирует Срну сайт «Шахтёра».

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