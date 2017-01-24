Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отметим, что эту информацию подтвердил экс-игрок каталонского клуба и соотечественник игрока — Рональдиньо.

«Считаю, что он счастлив находиться в нашем клубе. Все надеются, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем», — сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планируют приобрести полузащитника «Ливерпуля» летом 2017 года и готова выложить за него 65 млн фунтов, но наставник «красных» настаивает на продлении контракта с футболистом.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Ливерпуль» 18 матчей, забил 6 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока английской команды в 34 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.