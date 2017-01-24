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24 января 2017, 17:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду поможет «Реалу» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании

Нападающий Криштиану Роналду, который в понедельник работал в тренажёрном зале, восстановился после травмы и поможет «Реалу» в ответном матче ¼ финала Кубка Испании с «Сельтой», который состоится 25 января. Ранее сообщалось, что Роналду, Хамес Родригес и Данило могут пропустить игру.

Нападающий <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> который в понедельник работал в тренажёрном зале восстановился после травмы и поможет Реалу в ответном матче ¼ финала Кубка Испании с <span class=error>Сельтой</span> который состоится 25 января. Увеличить
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По информации AS, Роналду и Данило на предыгровой тренировке работали в общей группе, а вот Хамес завтрашний матч пропустит.

В первой встрече «Реал» проиграл «Сельте» (1:2).

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