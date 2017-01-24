Бланко Лещук официально представлен в качестве игрока «Шахтера»

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Футболку с 99-м номером аргентинскому нападающему вручил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

«Я считаю, что Бланко Лещук — это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины, — отмечает Палкин. — Мы за ним начали следить, как только он попал в “Карпаты”. Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны “Карпатам” за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге все прошло на высшем уровне и мы заключили контракт с нападающим».

А говоря о дальнейших действиях на трансферном рынке гендиректор отметил: «Еще за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока. Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов еще много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет».

Сам форвард «Шахтера» отметил: «Я очень счастлив быть здесь и благодарен всем, кто работает в клубе. А все, что я хочу сказать, наверное, скажу на поле. Это моя задача».

А говоря о своем земляке и одноклубнике Факкундо Феррейре отметил: «Да, играли друг против друга. Мы обменялись разве что несколькими словами, так что не очень хорошо были знакомы. Во время сбора в Испании я понял, что это замечательный человек. У нас хорошие отношения. Что же касается соперничества — оно профессиональное. И меня очень радует, что между двумя аргентинцами существует здоровая конкуренция».

«Хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей», — добавил Бланко-Лещук.