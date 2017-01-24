«Ни там, ни тут». О кочующих футболистах по клубам КПЛ

Парадоксально, но факт. Сергей Шафф не подошел второму клубу премьер-лиги. Как известно, нападающий c 13 голами вошел в тройку лучших снайперов первой лиги, помог «Алтаю» в переходном матче обыграть «Тараз» и пробиться в высший дивизион. Однако повышение игрока не состоялось. Сначала сообщалось о его переходе в «Актобе», затем о подписании контракта с «Иртышом» до конца 2017 года. А на деле воспитанник карагандинского футбола павлодарцам не подошел. Хотя «Иртыш» ощущает острый дефицит в атакующих игроках. Видимо, уровень игры Шаффа настолько не впечатлил Димитара Димитрова, что он не захотел оставлять его даже ради «длины скамейки». Судя по всему, игрок продолжит скитания в надежде найти свою команду, как это было в случае с «Алтаем».

Также «Иртышу» не подошел другой воспитанник карагандинского футбола — Вадим Боровский. В прошлом сезоне он выступал за «Жетысу», где более-менее пользовался доверием у экс-наставника семиреченцев Алмаса Кулшинбаева. Похоже, прочно осесть в премьер-лиге полузащитнику не удастся и варианты искать придется в первой лиге.

С переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе освободилось место главного тренера. В «Ордабасы» не прочь пригласить тренера из-за границы, но все толковые специалисты заняты, поэтому круг кандидатов значительно сужается и выбор, скорее всего, будет сделан в пользу казахстанца. Им может стать перспективный Андрей Ферапонтов, работающий уже в тренерском штабе южан. Или, например, старший тренер молодежной сборной Казахстана Владимир Никитенко, если удастся решить вопрос совмещения, а, возможно, и с поиском ему альтернативы в «молодежке». Во всяком случае, в клубе намерены определиться с новым наставником в ближайшее время.

Между тем, полузащитник «Алтая» Алексей Шакин переходит в «Жетысу». Это значит, что выступлению в премьер-лиге предпочел возвращение в первую лигу. Не исключено, что это связано с неопределенностью главного тренера в клубе из Семея. Не секрет, что руководители «Алтая» не могут прийти к общему знаменателю в вопросе с возвращением в команду Сергея Тимофеева. В случае второго прихода в клуб экс-тренера сборной Казахстана, кому-то из руководителей и даже игроков придется уйти. А возможно все ограничится назначением болгарина Илиана Илиева.

При этом 26-летний молдавский нападающий Петру Леука не прошел просмотр в «Алтае». Ранее он тщетно пытался закрепиться в албанской «Тиране». До этого форвард не подошел «Скендербеу» (Албания) и «Дунав» (Болгария). Последним его клубом была «Дачия», которую покинул на правах свободного агента год назад.

А вот украинский легионер Артем Касьянов, успевший в прошлом сезоне поиграть за «Металлист» и «Жетысу», подписал контракт на год с «Алтаем». Для команды это усиление, если брать во внимание ее состав образца 2016 года. «Алтай» стал третьим казахстанским клубом в карьере Касьянова. До «Жетысу» украинец шесть успешных лет провел в «Ордабасы».

Первым же новичком клуба из Семея стал бывший нападающий «Окжетпеса» Жасулан Молдакараев. В минувшем сезоне за синегорцев отыграл 31 матч, забил шесть мячей. За всю карьеру принял участие в 114 матчах, отметился 19 голами, три из них с пенальти.

Отметим, что трансферное окно в Казахстане закроется 3 апреля.