«Ни там, ни тут». О кочующих футболистах по клубам КПЛ
Зимнее межсезонье в КПЛ продолжается, а вместе с ним полным ходом идет селекционная работа. О некоторых последних трансферных новостях рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Парадоксально, но факт. Сергей Шафф не подошел второму клубу
Также «Иртышу» не подошел другой воспитанник карагандинского футбола — Вадим Боровский. В прошлом сезоне он выступал за «Жетысу», где
С переходом Бахтияра Байсеитова на руководящую должность в клубе освободилось место главного тренера. В «Ордабасы» не прочь пригласить тренера
Между тем, полузащитник «Алтая» Алексей Шакин переходит в «Жетысу». Это значит, что выступлению в
При этом 26-летний молдавский нападающий Петру Леука не прошел просмотр в «Алтае». Ранее он тщетно пытался закрепиться в албанской «Тиране». До этого форвард не подошел «Скендербеу» (Албания) и «Дунав» (Болгария). Последним его клубом была «Дачия», которую покинул на правах свободного агента год назад.
А вот украинский легионер Артем Касьянов, успевший в прошлом сезоне поиграть за «Металлист» и «Жетысу», подписал контракт на год с «Алтаем». Для команды это усиление, если брать во внимание ее состав образца 2016 года. «Алтай» стал третьим казахстанским клубом в карьере Касьянова. До «Жетысу» украинец шесть успешных лет провел в «Ордабасы».
Первым же новичком клуба из Семея стал бывший нападающий «Окжетпеса» Жасулан Молдакараев. В минувшем сезоне за синегорцев отыграл 31 матч, забил шесть мячей. За всю карьеру принял участие в 114 матчах, отметился 19 голами, три из них с пенальти.
Отметим, что трансферное окно в Казахстане закроется 3 апреля.
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