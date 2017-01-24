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24 января 2017, 16:30 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Лион» рассчитывает на переход Эвра

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо заявил, что будет рад, если защитник «Ювентуса» Патрис Эвра пополнит состав «ткачей».

По данным французских изданий, 35-летний Эвра может перейти в «Лион» уже в зимнее трансферное окно.

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал понять, что француз, скорее всего, покинет клуб. Несмотря на то, что Эвра выходил в стартовом составе команды во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов, в национальном чемпионате он принял участие всего в трех играх.

«Патрис Эвра — отличный игрок. Он завоевал много трофеев, обладает большим опытом. Конечно, такой игрок интересен нам», — сказал Женезьо.

Отметим, что во Франции Эвра играл за «Ниццу» (2000−2002) и «Монако» (2002−2006).

Добавим, что ранее «Лион» подписал контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.

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