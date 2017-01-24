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24 января 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Деулофеу может дебютировать за «Милан» в матче Кубка Италии с «Ювентусом»

Полузащитник Жерар Деулофеу может дебютировать за «Милан» в матче с «Ювентусом», который пройдет 25 января в рамках ¼ финала Кубка Италии.

«Деулофеу — футболист, которого я очень хорошо знаю, потому что я следил за ним в течение некоторого времени. У него большой талант, но он не проявил его пока в полной мере. Одна из моих задач будет понять, почему. Мы подписали с ним контракт, чтобы использовать его на поле. Посмотрим, в каком он физическом состоянии, но, скорее всего, возьмем его на выездную игру с «Ювентусом», — приводит слова главного тренера миланцев Винченцо Монтеллы Football Italia.

24 января было официально объявлено об аренде 22-летнего испанца у «Эвертона», напоминает Rusfootball.info.

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