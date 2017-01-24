Монтелла: Деулофеу не раскрыл свой потенциал полностью, хочу понять почему
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал переход в команду Херарда Деулофеу, который был арендован у «Эвертона» и может дебютировать за россонери в матче ¼ финала Кубка Италии с «Ювентусом», который состоится 25 января.
«Это игрок, которого я очень хорошо знаю. Я следил за ним в течение некоторого времени. У него есть потенциал, который Херард в полной мере не выразил. Моя задача понять, почему. Деулофеу сильный футболист. Мы подписали с ним контракт, так как хотим, чтобы он играл. Посмотрим, в каком физическом состоянии он находится. Херард уже сейчас стремится оставить свой след. Возможно, мы возьмём его на матч с «Ювентусом», — цитирует Монтеллу Football Italia.
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