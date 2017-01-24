Гендиректор «Актобе» рассказал об уходе Жалмукана, новичках и трансферной политике клуба

— «Актобе» активно проявляет себя на трансферном рынке. Расскажите, пожалуйста, про клубную политику приобретения футболистов. Много вопросов задают болельщики. К примеру, трансферная стоимость новичка Жуниньо полтора миллиона евро. Как клуб может позволить себе такого футболиста с учетом нынешнего бюджета?

— Да, все наши легионеры высоко оцениваются на трансферном рынке. Но, стоит отметить, сейчас ФК «Актобе» никого не покупает, какая бы у них не была бы трансферная стоимость. Они к нам приходят свободными агентами. Это касается и Жуниньо и других ребят. Вообще, когда мы изначально начали формировать состав, Игорь Владимирович был удивлен тем цифрам в зарплатных ведомостях, которые у нас фигурируются в Казахстане. По его мнению, они очень завышены по европейским футбольным меркам. Я приведу вам конкретный пример.

Зарплата Чако Торреса в два раза меньше той, которую просил агент нашего бывшего футболиста. Этот футболист совсем недавно практически перешел к нам, но в последний момент оказался в другом казахстанском клубе. Или другой пример. Никто из сегодняшних наших бразильцев не получает той зарплаты, которую просил футболист «Астаны». Он мог вновь, вернутся к нам в аренду. Отдельно стоит сказать, что зарплата самого высокооплачиваемого бразильца- Жуниньо будет покрыта внебюджетными средствами. Даже его требования никак не идут в сравнение с зарплатой выше упомянутого футболиста «Астаны».

— Можно точнее, какие внебюджетные средства?

— Есть средства, которые клуб получает вне установленного на год бюджета. Спонсорские средства. Солидарные выплаты от UEFA, к примеру.

— «Актобе» в прошлом году раскрыл зарплаты игроков. Будут ли зарплаты футболистов 2017 года примерно схожимис зарплатами футболистов 2016 года?

— Вот раскрыли в прошлом году зарплаты футболистов, ссылаясь на какую-ту бумагу с содержанием: фамилия — цифра. Без печатей и подписей. Футболистов написали не всех, а выборочно. По такому документу никто не может утверждать точно: «да, так и было!». Во-вторых, я не сторонник того, чтобы поверхностно показывать, что футболист получает мало, а потом ему дать кучу скрытых бонусов, которые увеличивают его зарплату в два, а то и в три раза. Оттого «Актобе» в первую очередь в этом году хочет быть честным перед собой, перед своими болельщиками.

Я считаю, что зарплаты футболистов озвучивать будет неправильно. Это не принято во всем футбольном мире. В моем понимании, это крайне некорректно, это индивидуально личное для каждого игрока. Из-за раскрытия зарплат, к примеру, в коллективе могут возникать неприятные ситуации, обиды, зависть. Футболисты должны быть полностью сфокусированы на футболе. Оставаться профессионалами. Но и мы должны работать и вести себя, как большой и уважающий себя и своих футболистов футбольный клуб. По прошлому году, клуб из-за этого получил много претензий и обид. Есть бюджет, и мы за него обязаны отвечать. Вот это будет правильной позицией клуба.

— Еще вопрос по трансферной политики клуба. У «Актобе» новички все из Латинской Америки. Это означает, что курс взят именно на этот футбольный рынок?

— Нет, не совсем так. Сам Игорь Владимирович говорит, что ему комфортно работать с латиноамериканцами. У него есть свой подход, и он знает, как из них выжать максимум. Но мы не зацикливаемся только на этот рынок. Сейчас ведутся переговоры и с другими футболистами. Сегодня, буквально, присоединились на сборы африканцы Седрик Гогуа и Папа Гуйе.

— «Актобе» завершил три громких трансферов. Кассиано, Жуниньо и Жуниор. Как проходили переговоры? Знакомы ли эти футболисты тренерскому штабу «Актобе»?

— Да, конечно. Это хорошо изученные нами футболисты. У Рахаева есть целый селекционный штат, который сейчас занимается формированием нашей команды. У этой команды большой опыт. Они формировали такую команду, как «Металлист», который играл на групповых стадиях еврокубков, «Днепр», который дошел до финала Лиги Европы. Сейчас они занимаются формированием состава, в том числе сборной Украины. Мы встречались с этими людьми, говорили обо всем. Конечно, на нас выходят и другие агенты. Всю эту информацию, мы анализируем и передаём тренерскому штабу ФК «Актобе».

— Верно, мы поняли, что у «Актобе» появилась селекционная служба, которая можно сказать отсутствовала ранее?

— Я не знаю, как сейчас работают в других отечественных клубах. Моё мнение таково, что сейчас весь казахстанский футбол обслуживают 6−7 агентов. Мы же пошли по-другому пути, и вышли за рамки казахстанского футбольного рынка. Именно на тех людей, у которых богатый международный опыт и слова подкреплены реальными успехами в футболе. Самое главное мы вышли на внешний рынок, исключая казахстанских посредников. Тем самым, существенно экономим наши денежные средства.

— Зарплаты экс-игроков «Актобе» Пиззелли, Неко, Сантаны судя по вашим высказываниям, были существенно выше чем у Жуниньо, Кассиано и Жуниора?

— Да, конечно. Зарплаты наших легионеров сопоставимы с зарплатами казахстанских футболистов, не говоря уже о легионерах. Таких зарплат сейчас нет, даже близко.

— Стоит ли ожидать еще усиления? Именно на первых международных сборов «Актобе» в Турции?

— Думаю, что да. Мы ждем усиление. Есть небольшие проблемы с визовым режимом из-за терактов в Турции, там сейчас пристальное внимание ко всему.

— У болельщиков много вопросов по Бочарову, Митошевичу, Николичу. Это действующие футболисты «Актобе» или уже нет?

-Давайте по порядку. Хотелось бы особо высказаться о Вуке Митошевиче. Человек действительно поступает, как настоящий профессионал. Вук приехал и показывает свой реальный уровень тренерскому штабу. При этом, сказав нам прямо и без лукавства: «Если я вас устрою, то я готов продолжать играть за “Актобе”, если нет, у меня есть и другие варианты для продолжения карьеры». Сейчас тренер смотрит на его игру.

А остальные вышеупомянутые вами футболисты пытаются решить все свои вопросы на расстоянии. Финансовые и другие. Мы ни на ком крест не ставили, просто скажи прямо — я хочу остаться в «Актобе» или не хочу. Приезжай и доказывай, как Митошевич. Но мы такого так и не услышали. То, что пытаются сделать данные футболисты, мне не совсем понятно. У нас позиция простая: не хочешь играть, уходи.

— Получается можно сказать, что Бочаров и Николич сами не захотели играть за «Актобе»?

— Изначально в первом же разговоре с Никитой Бочаровым и его представителем нам сказали, что Никита не заинтересован продолжать играть за «Актобе». Сейчас решается вопрос о том, как выйти из этой ситуации и правильно разорвать контракт.

Теперь по Николичу. Мне этот «проект» с Николичем вообще не понятен. Я поднял все документы, футболист, появляясь на поле, условно на пять минут увеличивает свою зарплату в три (!) раза. Появляясь еще раз на несколько минут, зарплата становится еще больше. Договор составлен как-то односторонне, в пользу футболиста, а не клуба. Мы не заинтересованы в продолжение сотрудничества с этим игроком. Всех футболистов мы цивилизованно оповещаем официальными письмами от ФК «Актобе».

— Недавно пришла грустная весть в клуб. Наш местный воспитанник Абат Аймбетов, вновь получает тяжелую травму на сборах с «Окжетпесом». Мы знаем, что вы звонили игроку и поддержали его. О чем был разговор?

— Да, я почти сразу после случившегося позвонил Абату. Мы очень хорошо, в принципе, и до этого общались, по-доброму отпустили его в аренду. То, что случилось с Аймбетовым, могло случиться с любым игроком.

Я к этому подхожу с пониманием и также призываю всех болельщиков поддержать человека, потому что это наш актюбинский парень. Мы обязаны его сейчас поддержать. Позвонив ему, спросил как дела с лечением, он мне сказал что «Окжетпес» уже не заинтересован в его услугах. Травма затянется минимум на четыре месяца, а то и больше. Я сказал, что если вдруг возникнут какие-то проблемы с лечением или с тем, что его в итоге не возьмут в аренду, то мы обязательно поможем.

Клуб не отвернется от Абата. Всегда поддержим его и морально и материально, если это потребуется. К любому своему воспитаннику, мы должны относиться внимательно. Это позиция, в первую очередь, руководства нашей области. Вы же знаете, какой у нас сейчас вектор развития.

— Раз речь зашла о местных воспитанников. Где Дидар Жалмукан? Его не видно ни на фото, ни на видео с Турции?

— Я несколько раз встречался с Дидаром, с его агентом, с его отцом. И с представителем обл. спорта они встречались. Что говорить, заместитель акима области принимал их у себя. Все пытались его переубедить. Дидар же открыто говорит, что уровень «Актобе» не соответствует его амбициям. Он считает, что деградировал за этот год и это конкретно его слова. Я, конечно, просил его, чтобы он выступил в СМИ или на официальном сайте ФК «Актобе», высказал свою позицию. Я-то знаю, как важен Дидар актюбинскому болельщику. У него нет претензий к нам, к нынешнему тренеру или руководству. Но у него есть претензии к прошлому сезону.

Мое мнение, не стоит удерживать парня в 20 лет. Дидар будучи нашим воспитанником говорит что деградирует в «Актобе», в таком случае на мой взгляд лучше дать шанс другим парням, они мечтают играть за «Актобе». Тем, которые готовы биться за эмблему на груди, у которых горят глаза. У Дидара по контракту была лазейка, где он мог расторгнуть договор, он этим и воспользовался. Это было предусмотрено предыдущим руководством. Поймите меня правильно, вопрос даже не в финансах. Вопрос в том, что он не хочет здесь играть.

— Завершающий вопрос. ФК «Актобе» добился первой победы в этом году. Вы наверняка пристально следите за товарищескими спаррингами «красно-белых»? Что можете сказать по играм?

— Здесь стоит подчеркнуть, что результат на УТС не является первостепенной задачей. Главное всех наиграть и создать боеспособный коллектив к новому сезону. Я очень рад в первую очередь, что практически все ребята поиграли и в первом и во втором матче. С «Анжи», мы увидели в деле новичком команды. Одним пасом, тот же Жуниньо подтвердил свой класс.

Здорово сыграл Байтана. По первому матчу, как мне передал тренер, Бауыржан был одним из лучших на поле. Сейчас тоже провел неплохой матч. Мы рады, что он хочет прогрессировать, как и все другие наши футболисты. Еще очень важно, что сейчас в команде дружеская и позитивная атмосфера. Торрес угощает всех фирменным чаем, ребята делают совместные фотографии, общаются. И делать это мы их заставить не можем. Это есть или этого нет. Очень важно, чтобы коллектив был единым. Если будет дружно у нас в раздевалке, значит, и на поле мы любого сможем победить! Верю, что у нас всё получится!