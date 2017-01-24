СМИ: Футболисты «Челси» попросят Конте приобрести Харта в случае ухода Куртуа
Футболисты «Челси» попросят главного тренера команды Антонио Конте приобрести вратаря «Торино» Джо Харта в случае ухода из стана «синих» Тибо Куртуа.
Именно англичанина футболисты лондонского клуба порекомендуют приобрести итальянскому специалисту. Они уверены, что Харт сможет достойно заменить бельгийского стража ворот, сообщает «The Sun».
Харт ранее уже выступал в английской Премьер-лиге: в составе «Манчестер Сити» он становился двукратным чемпионом страны. В Италии он выступает на правах аренды, а принадлежит все тем же «горожанам».
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