СМИ: Футболисты «Челси» попросят Конте приобрести Харта в случае ухода Куртуа

Именно англичанина футболисты лондонского клуба порекомендуют приобрести итальянскому специалисту. Они уверены, что Харт сможет достойно заменить бельгийского стража ворот, сообщает «The Sun».

Харт ранее уже выступал в английской Премьер-лиге: в составе «Манчестер Сити» он становился двукратным чемпионом страны. В Италии он выступает на правах аренды, а принадлежит все тем же «горожанам».