Экс-защитник сборной Англии по футболу Лескотт стал игроком «Сандерленда»
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Бывший защитник сборной Англии по футболу Джолеон Лескотт стал игроком «Сандерленда», сообщается на сайте команды английской премьер-лиги.
Сообщается, что 34-летний защитник подписал контракт до конца текущего сезона.
На протяжении карьеры Лескотт защищал цвета «Эвертона», «Манчестер Сити», «Вест Бромвича» и «Астон Виллы». С 2007 по 2013 год футболист сыграл 26 матчей за сборную Англии.
После 22 туров в чемпионате Англии «Сандерленд» с 15 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
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