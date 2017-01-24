Экс-защитник сборной Англии по футболу Лескотт стал игроком «Сандерленда»

Сообщается, что 34-летний защитник подписал контракт до конца текущего сезона.

На протяжении карьеры Лескотт защищал цвета «Эвертона», «Манчестер Сити», «Вест Бромвича» и «Астон Виллы». С 2007 по 2013 год футболист сыграл 26 матчей за сборную Англии.

После 22 туров в чемпионате Англии «Сандерленд» с 15 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.