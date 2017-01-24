Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28534920/
24 января 2017, 15:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-защитник сборной Англии по футболу Лескотт стал игроком «Сандерленда»

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Бывший защитник сборной Англии по футболу Джолеон Лескотт стал игроком «Сандерленда», сообщается на сайте команды английской премьер-лиги.

Сообщается, что 34-летний защитник подписал контракт до конца текущего сезона.

На протяжении карьеры Лескотт защищал цвета «Эвертона», «Манчестер Сити», «Вест Бромвича» и «Астон Виллы». С 2007 по 2013 год футболист сыграл 26 матчей за сборную Англии.

После 22 туров в чемпионате Англии «Сандерленд» с 15 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя