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24 января 2017, 14:40 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Игрок «Карпат» Кравец перешел в аренду в испанский «Луго»

Контракт подписан до конца сезона 2016/17.

Контракт подписан до конца сезона 2016/17. Увеличить
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Львовские «Карпаты» и испанский «Луго» договорились о полугодовой аренде с правом выкупа Василия Кравца, сообщает ФК «Карпаты».

Защитник покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые» и отправился в Галисию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

Василий Кравец воспитанник школы «Карпаты». Дебют на уровне Премьер-лиги состоялся 10 мая 2015 года, в матче против одесского «Черноморца» (2:0). В общем, за время проведенное в первой команде, латераль сыграл 32 поединка.

Как сообщал УНИАН, ранее «Карпаты» покинули Гегам Кадимян (перешел в луганскую «Зарю») и Густаво Бланко-Лещук (в донецкий «Шахтер»).

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