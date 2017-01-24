Антон Бубнов и Олег Патоцкий продлили контракты с «Ислочью»
Полузащитники «Ислочи» Антон Бубнов и Олег Патоцкий продлили контракты с клубом, сообщает официальный сайт «волков».
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28-летний Антон Бубнов в прошлом сезоне отыграл за «Ислочь» в чемпионате Беларуси 24 матча и забил 2 гола. 25-летний Олег Патоцкий провел 12 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.
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