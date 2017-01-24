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24 января 2017, 14:21 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Антон Бубнов и Олег Патоцкий продлили контракты с «Ислочью»

Полузащитники «Ислочи» Антон Бубнов и Олег Патоцкий продлили контракты с клубом, сообщает официальный сайт «волков».

Полузащитники <span class=error>Ислочи</span> Антон <span class=error>Бубнов</span> и Олег <span class=error>Патоцкий</span> продлили контракты с клубом сообщает официальный сайт волков. Увеличить
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28-летний Антон Бубнов в прошлом сезоне отыграл за «Ислочь» в чемпионате Беларуси 24 матча и забил 2 гола. 25-летний Олег Патоцкий провел 12 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи.

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