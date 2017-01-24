В АИК объяснили, почему Исак предпочёл дортмундскую «Боруссию» «Реалу»

Однако последний отдал предпочтение дортмундской «Боруссии». Спортивный директор АИК Бьёрн Вестстрём объяснил, почему Исак решил перейти в немецкий клуб, сообщает AS.



«Мы вели переговоры с “Реалом”, и они достаточно продвинулись. Тем не менее для нас появление “Боруссии” было целесообразно. Но прежде всего оно было выгодным самому игроку», — сказал Вестстрём, намекая на то, что в «Боруссии» у футболиста будет больше шансов на игровую практику.



Исак подписал контракт с «Боруссией» до лета 2019 года, однако клуб имеет право продлить соглашение.