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24 января 2017, 14:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В АИК объяснили, почему Исак предпочёл дортмундскую «Боруссию» «Реалу»

Мадридский «Реал» был заинтересован в услугах бывшего нападающего шведского клуба АИК Александера Исака.

Однако последний отдал предпочтение дортмундской «Боруссии». Спортивный директор АИК Бьёрн Вестстрём объяснил, почему Исак решил перейти в немецкий клуб, сообщает AS.

«Мы вели переговоры с “Реалом”, и они достаточно продвинулись. Тем не менее для нас появление “Боруссии” было целесообразно. Но прежде всего оно было выгодным самому игроку», — сказал Вестстрём, намекая на то, что в «Боруссии» у футболиста будет больше шансов на игровую практику.

Исак подписал контракт с «Боруссией» до лета 2019 года, однако клуб имеет право продлить соглашение.

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