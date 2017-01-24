Хамес получил травму и может выбыть из строя на три недели

Согласно информации источника, у футболиста проблемы с икроножной мышцей левой ноги. Ранее такое же повреждение у футболиста сборной Колумбии было на правой ноге. В результате травмы игрок не смог принять участие в очередной тренировке «Королевского клуба».



Согласно изначальным прогнозам, Родригес выбыл из строя на три месяца.