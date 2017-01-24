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24 января 2017, 14:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хамес получил травму и может выбыть из строя на три недели

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайших матчах наверняка не сможет рассчитывать на полузащитника команды Хамеса Родригеса, сообщает Radio Caracol.

Согласно информации источника, у футболиста проблемы с икроножной мышцей левой ноги. Ранее такое же повреждение у футболиста сборной Колумбии было на правой ноге. В результате травмы игрок не смог принять участие в очередной тренировке «Королевского клуба».

Согласно изначальным прогнозам, Родригес выбыл из строя на три месяца.

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