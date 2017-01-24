Хамес получил травму и может выбыть из строя на три недели
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайших матчах наверняка не сможет рассчитывать на полузащитника команды Хамеса Родригеса, сообщает Radio Caracol.
Согласно информации источника, у футболиста проблемы с икроножной мышцей левой ноги. Ранее такое же повреждение у футболиста сборной Колумбии было на правой ноге. В результате травмы игрок не смог принять участие в очередной тренировке «Королевского клуба».
Согласно изначальным прогнозам, Родригес выбыл из строя на три месяца.
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