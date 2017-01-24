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24 января 2017, 13:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Лестера» Л. Эрнандес в течение 48 часов станет игроком «Малаги»

Защитник Луис Эрнандес, который прошлым летом присоединился к «Лестер Сити», спустя шесть месяцев может покинуть команду.

Об этом сообщает Sky Sports.

Испанский футболист находится в шаге от перехода в «Малагу». Защитник прошёл медицинское обследование, но пока не согласовал условия личного контракта. Переход Эрнандеса должен быть оформлен в течение 48 часов.

В «Лестер Сити» 27-летний испанец перешёл на правах свободного агента из хихонского «Спортинга», но в текущем сезоне АПЛ принял участие всего в 4 матчах (3 в основном составе).

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