Защитник «Лестера» Л. Эрнандес в течение 48 часов станет игроком «Малаги»

Об этом сообщает Sky Sports.



Испанский футболист находится в шаге от перехода в «Малагу». Защитник прошёл медицинское обследование, но пока не согласовал условия личного контракта. Переход Эрнандеса должен быть оформлен в течение 48 часов.



В «Лестер Сити» 27-летний испанец перешёл на правах свободного агента из хихонского «Спортинга», но в текущем сезоне АПЛ принял участие всего в 4 матчах (3 в основном составе).