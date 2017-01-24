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24 января 2017, 13:51 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Сербский клуб подал в суд за пьянство на потенциального новичка «Актобе»

Сербский «Партизан» подал в суд на 22-летнего ивуарийского защитника Седрика Гогуа. Об этом сообщает Mozzart Sport.

Сербский Партизан подал в суд на 22-летнего ивуарийского защитника <span class=error>Седрика</span> <span class=error>Гогуа</span>. Об этом сообщает Mozzart Sport. Увеличить
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В октябре Гогуа самовольно покинул расположение «Партизана», с которым связан контрактом до 31 декабря 2019 года. Спортивный директор клуба Ивица Илиев уверен, что клуб выиграет дело, и считает, что ивуариец сам себе нажил проблем.

В «Партизане» недовольны еще и тем, что летом Гогуа без ведома клуба поехал на просмотр в киевское «Динамо» и сыграл в контрольном матче. Футболист настаивает, что сербский клуб отказался от предложения за 2 миллиона евро от чемпиона Украины и нарушил условия договора.

Остальные претензии к Гогуа связаны с нарушением режима. По неофициальной информации, ивуариец неоднократно был замечен в состоянии алкогольного опьянения и приходил пьяным даже на тренировки. Другой инцидент случился 2 октября. Тогда Гогуа был арестован за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в вытрезвителе при полиции Белграде.

«Седрик нажил проблем себе. Мы выйдем из этой истории победителями. Первые пять месяцев он играл великолепно, но затем не смог избежать соблазнов Белграда. Он вышел из-под контроля. Мы пробовали различные способы помочь ему, но ничего не сработало», — сказал Илиев.

В 2015 году «Партизан» приобрел Гогуа за 300 тысяч евро у финского СИКа. В чемпионате Сербии он провел всего восемь матчей, последний из которых был в августе 2016 года. До Европы Гогуа играл за «Африка Спорт», которому помог выиграть чемпионат Кот-д`Ивуара. Также футболист имеет опыт выступлений в юношеской (U-17) и молодежной (U-21) сборных страны.

Накануне «Актобе» сообщил, что Гогуа прибыл в расположение клуба и находится вместе с командой на сборах в Турции.

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