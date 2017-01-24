«Сталь» сыграет на сборах с «Тыргу-Муреш»
У команды Кучука запланирован спарринг с румынским клубом.
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«Сталь» под руководством Леонида Кучука продолжает подготовку к весенней части сезона.
Первым соперником в 2017 году для каменской «Стали» на сборах в Турции станет румынский клуб из одноименного города «Тыргу-Муреш».
Напомним, что в рамках подготовки у каменчан запланировано проведение двух турецких сборов.
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