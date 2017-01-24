«Сталь» сыграет на сборах с «Тыргу-Муреш»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сталь» под руководством Леонида Кучука продолжает подготовку к весенней части сезона.

Первым соперником в 2017 году для каменской «Стали» на сборах в Турции станет румынский клуб из одноименного города «Тыргу-Муреш».

Напомним, что в рамках подготовки у каменчан запланировано проведение двух турецких сборов.