Контрольный матч. Карпаты — Алмалык (Узбекистан) 3:1
Львовяне побеждают в первом матче дня.
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Сегодня «Карпаты» провели очередной спарринг на пером турецком сборе. Соперником команды Олега Дулуба стал узбекский «Алмалык».
«Карпаты» (Львов, Украина) — «Алмалык» (Узбекистан) 3:1.
Голы: игрок на просмотре, 32, автогол 64, Чачуа, 68 (пен.) — ?.
«Карпаты»: Мысак (Силецкий, 46), Мирошниченко, Зубейко, Сеница (игрок на просмотре, 70), игрок на просмотре (Завийский, 70), Вербный, Чачуа, игрок на просмотре, Богач (Саламаха, 82), игрок на просмотре (Грисьо, 46), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 30 Карпенко, 78).
Предупреждение: Грисьо, 58.
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